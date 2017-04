Ahmed Hentati: “Nieuwe investeringscode verankert SIA in Tunesië

dinsdag 25 april 2017

Nieuwe investeringscode verankert SIA in Tunesië Ook automotive-toeleveranciers krijgt uitzicht op extra steun

De nieuwe investeringscode die per 1 april 2017 in Tunesië in voege trad, creëert niet enkel een meer rechtszeker en gunstiger investeringsklimaat voor bedrijven die in het Noord-Afrikaanse land investeren. Het ziet er ook naar uit dat het nieuwe kader lokale investeerders weet te verankeren. Zo lijkt een en ander Société Internationale d’Amortisseurs (SIA, Ben Arous) ertoe te hebben aangezet om in eigen land zijn productiecapaciteit uit te breiden.

Schokbrekerproducent SIA zag in 1990 het daglicht met de steun van de Franse mede-aandeelhouder SIA Record France, dat vandaag nog 20% in de onderneming aanhoudt en zijn technologie inbracht. De Tunesische partner, toen al actief in de productie van auto-onderdelen, stelde Record France in staat zijn marktaandeel in de Maghreb-landen te vrijwaren door een lokale productie in Tunesië op te zetten en zodoende de invoerrechten te omzeilen. Record France kende aan SIA de licentie toe om Record-schokdempers voor de Afrikaanse en Arabische landen te produceren. Acht jaar later breidde SIA zijn portfolio uit met een eigen merk, SI’AAM.

Voornaamste klanten van SIA zijn de Franse constructeurs Renault en Peugeot alsook Europese fabrikanten of toeleveranciers van auto-onderdelen eerste montage, de zogenaamde OEM’s (original equipment manufacturers). SI’AAM richt zich dan weer tot voornamelijk Afrikaanse opdrachtgevers.

Nood aan uitbreiding productiecapaciteit

Momenteel worden de autofabrikanten steeds bedrijviger in Marokko en Algerije. Zo huldigde Renault, op dat ogenblik als meerderheidsaandeelhouder van Somaca in Casablanca, in 2012 in Tangiers een nieuwe productie-eenheid voor de Lodgy en Dokker in. De groep PSA neemt in 2019 in Kénitra, negentig kilometer ten noorden van Rabat, een nieuwe assemblage-eenheid in gebruik. Autoconstructeurs hebben hun toeleveranciers graag in hun nabijheid, met het oog op korte levertijden. Eind 2014 startte Renault ook in Tangiers (Algerije) een nieuwe fabriek op terwijl ook andere constructeurs plannen in die richting hebben.

SIA speelt op die evolutie in met een capaciteitsuitbreiding. “De nieuwe investeringscode heeft ons een beslissende duw in de rug gegeven voor ons investeringsplan ter waarde van 13 miljoen TDN (5,5 miljoen euro) voor de uitbreiding van onze bestaande productie-eenheid in de industriezone van Bir Kassâa,” aldus ceo Ahmed Hentati.

Tegen 2020 wil SIA zijn productiecapaciteit van 700.000 schokdempers er tot ruim 1,2 miljoen stuk opvoeren.

Ahmed Hentati: “De nieuwe investeringscode voorziet in een aantal niet onbelangrijke steunmaatregelen. Gevolg is dat SIA vanuit Tunesië de automotive-sector in Marokko en Algerije tegen competitieve voorwaarden kan blijven servicen. De prijscomponent blijft immers belangrijker dan de logistieke kost. Dat bezorgt ons een duidelijk voordeel ten opzichte van componentenleveranciers die bijvoorbeeld in Spanje zijn gevestigd”.

Nieuw sectororgaan

Het nieuw economisch ontwikkelingsplan 2016-2020 van Tunesië focust onder op de doorontwikkeling van de automotive. Het is derhalve geen toeval dat op 14 november jongstleden de Tunisian Automotive Assocation” (TAA) boven de doopvont werd gehouden in aanwezigheid van Fadhel Abdelkefi, minister van Investeringsontwikkeling & Internationale Samenwerking en Zied Laadhari, minister van Handel & Industrie.

Opzet van de TAA is bij te dragen tot de uitwisseling, de samenwerking en de synergieën tussen de verschillende automotive-bedrijven in Tunesië. De sector telt 267 bedrijven, gespecialiseerd in de productie van componenten (waarvan 180 volledig exportgericht), goed voor 80.000 arbeidsplaatsen.

Wetsontwerp voor economische en financiële verzoening

Opvallend is dat een jonge bedrijfsleider als Ahmed Hentati zich voorstander toont van het wetontwerp voor economische en financiële verzoening. Dat stuitte vorig jaar op fors straatprotest. Het wetsvoorstel beoogt immers het in ere herstellen van een aantal bedrijfsleiders en ambtenaren die onder het Ben Ali-regime van niet geoorloofde praktijken worden verdacht.

“De terugkeer van die mensen is niet onbelangrijk voor het investeringsklimaat in Tunesië. Zij beschikken immers over heel wat internationale contacten. Zonder hun inbreng gaat een deel van het BBP nutteloos verloren,” meent Hentati.