dinsdag 2 mei 2017

Sophos integreert anti-ransomware technologie Cryptoguard

IT-beveiligingsspecialist Sophos (Abingdon, Oxfordshire) neemt de next-generation anti-ransomware CryptoGuard-technologie op in Sophos Server Protection. Aldus verkrijgt Sophos Server Protection signature-less detectiemogelijkheden om ransomware te bestrijden, net zoals Sophos Intercept X dat voor endpoints doet. Vorig najaar lanceerde Sophos de dienst Sophos Intercept X met CryptoGurard, een oplossing die dataversleuteling door ransomware meteen een halt toeroept. Door het toevoegen van CryptoGuard aan de server-beveiliging sluit Sophos een essentieel gat waarmee ransomware op afstand of via andere zwakke plekken in het netwerk van een bedrijf kan binnendringen. Als een bedrijf een BYOD-beleid binnen het netwerk en toegang op afstand voor werknemers toestaat of slachtoffer wordt van een insider cyber-dreiging, worden servers heel gevoelig voor ransomware. Bovenop zijn "network shares" op servers grote doelwitten waar veel financiële informatie en persoonlijk identificeerbare informatie én andere belangrijke gegevens op staan die goed dienen beschermd. Meer info: 00-31/162.480.240 of http://www.sophos.com.