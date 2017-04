woensdag 26 april 2017

Verplichte einddatum ziektebriefje leidt tot korter absenteïsme

Sinds 1 januari 2016 moeten dokters verplicht een einddatum vermelden wanneer ze een ziektebriefje schrijven voor iemand die aan het werk is. De Belgische mutualiteiten merken dat hierdoor de gemiddelde periode van ziekte minder lang is geworden. Negen dagen korter om exact te zijn. Maar wat zijn nu precies de verplichtingen voor een werknemer als hij ziek is? Moet hij dan een ziektebriefje afgeven?

Er is geen algemene verplichting om bij ziekte een medisch getuigschrift aan de werkgever af te leveren. De werkgever kan deze verplichting wel zelf opnemen, aldus Acerta. Dat kan door de verplichting op te nemen in een CAO of in het arbeidsreglement of door erom te vragen als een werknemer ziek is. Enkel huisarbeiders zijn altijd wettelijk verplicht een medisch getuigschrift af te leveren.

Als er toch een verplichting is, of een vraag van de werkgever, dan moet het medisch getuigschrift binnen de twee werkdagen worden afgegeven. Als werkdagen tellen alle dagen, behalve zondag.

Indien een werknemer op vrijdag meldt dat hij ziek is en de werkgever vraagt hem een ziektebriefje in te leveren, dan moet dit er dus ten laatste zaterdag zijn. Welke de concrete werkdagen zijn van de werknemer of binnen de onderneming is hierbij van geen enkel belang, net zo min als het arbeidsregime van de betrokken werknemer.

Wanneer het ziektebriefje per post wordt verstuurd, is het de datum van verzending die telt.

Of er in geval van een verlenging van de arbeidsongeschiktheid een nieuw medisch attest moet worden afgeleverd, is niet duidelijk.

Sommige rechtspraak bepaalt dat er geen verlengingsattest aan de werkgever dient overgemaakt indien de desbetreffende clausule in het arbeidsreglement of in de CAO alleen bepalingen bevat over de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, maar niets voorziet inzake de verlenging. Het is dan ook aangewezen om in de CAO, het arbeidsreglement of in de van de werkgever uitgaande individuele vraag uitdrukkelijk op te nemen dat ook bij een verlenging een nieuw attest moet worden afgeleverd.