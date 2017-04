vrijdag 28 april 2017

Uitbreiding “Ontwrichte Zones” eindelijk een feit

In het Belgisch Staatsblad is het Koninklijk Besluit verschenen waarmee de langverwachte uitbreiding van de steunzone in het kader van de “Ontwrichte Zones”-steunmaatregel eindelijk een feit wordt. Voor Limburg wordt de steunzone uitgebreid met een aantal ontbrekende incubatoren en twee brownfield-projecten. Per 1 mei 2017 kunnen de daar gevestigde bedrijven van de steunmaatregel gebruik maken.

In het geval van Limburg wordt de steunzone uitgebreid met een aantal business centers en incubatoren (BioVille in Diepenbeek, Microsoft Innovation Center (MIC) in Genk, C-Mine Crib in Genk, Houtparklaan in Genk, Agropolis in Kinrooi en Agora Stayen in Sint-Truiden) en twee bronwfield-projecten (Linkhoutstraat in Lummen en Houthalen Grootveld Oude-Gemeentehuis in Houthalen-Helchteren).