zaterdag 6 mei 2017

Coyote opent zevende winkelpunt in Gentse

Coyote Systems Benelux N.V. (Waver), aanbieder van multi-service rijhulpsystemen voor gevaren op de weg en flitscontroles, heeft in de buurt van Gent een Coyote Store geopend, meteen de zevende in het netwerk. Op een oppervlakte van 50 m² wordt het complete gamma van Coyote-waarschuwingssystemen (Coyote Mini, Coyote GPS en Coyote S) en accessoires aangeboden. Coyote Stores zijn al operationeel in Antwerpen, Brussel, Waver, Luik en Charleroi. De nieuwe Coyote Store bevindt zich te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 40. Meer info: 09/224.16.09 of http://www.coyotesystems.be.

