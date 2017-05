maandag 1 mei 2017

VIL zoekt logistieke oplossingen voor hoge kosten leeggoed

Drank in glazen flessen blijft, ondanks de opmars van de PET-flessen, erg populair in België vooral bij drankenhandelaars en de horeca. Het sorteren, vervoeren en stockeren van deze flessen met statiegeld brengt hoge logistieke kosten met zich. Het VIL wil met het nieuwe project “Empty Logistics” deze kosten in kaart brengen en reduceren. Dat gebeurt in samenwerking met acht bedrijven die in het project stappen.

Naast bier worden vooral voor water en frisdrank kleine 25 cl glazen flesjes gebruikt. Die glazen flessen worden gestockeerd en vervoerd in plastic kratten. Om zoveel mogelijk flessen terug bij de producent te krijgen wordt statiegeld geheven op het glas en de kratten. De kostprijs van het sorteren, vervoeren en stockeren van deze flessen is niet te verwaarlozen en vaak niet transparant.

Met het project “Empty Logistics” gaat het VIL de leeggoedstromen in Vlaanderen in kaart brengen. Vervolgens zal er gezocht worden naar verbeteringen aan bestaande flows en processen, daarnaast ook naar nieuwe dienstverleningsconcepten, zoals bijvoorbeeld het ophalen, sorteren en terug ter beschikking stellen van leeggoed over de producten en retailers heen.

Alle partijen in de logistieke keten zijn betrokken en dragen een deel van de kost. De producent moet in opslag voorzien voor het leeggoed, wat vooral in de wintermaanden veel plaats inneemt, en staat in voor het reinigen en spoelen van het glas en het verwijderen en vervangen van beschadigde flessen. Bovendien dient de producent ook een administratief systeem op te zetten voor het beheer van de (statie)geldstromen en het terughalen van het leeggoed uit de markt. Bij de retailer neemt het leeggoed dan weer kostbare ruimte in beslag.

Tot slot wordt de transporteur vaak geconfronteerd met inefficiënte retourvrachten. Vooral bij een decentrale aanpak waar winkels rechtstreeks door de producten worden bevoorraad, weet de transporteur vaak niet of en hoeveel leeggoed er moet worden teruggenomen bij een levering. Hetzelfde probleem geldt bij de drankenhandels, die op hun beurt lijden onder de wildgroei aan statiegeldtarieven.

De Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FeBeD), die vraagt om een uniform tarief voor leeggoed, neemt deel aan het project. Andere projectdeelnemers zijn AB InBev, Belgische Brouwers, Chep, Coca-Cola, Colruyt Retail Partners, Delhaize en Jost Logistics (Verbessem).