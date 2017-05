vrijdag 5 mei 2017

Nieuwe Volvo XC60 rolt van de band in Göteborg

Volvo Cars is in het Zweedse Göteborg van start gegaan met de productie van zijn nieuwe middelgrote SUV, de XC60. De constructeur zag nagenoeg 90 jaar terug het levenslicht.

De originele XC60, die in 2008 werd geïntroduceerd, was negen jaar lang de best verkopende premium middelgrote SUV in Europa. De nieuwe XC60 is een van de veiligste auto’s ooit ontworpen. Hij bevat de allernieuwste veiligheidstechnologieën, zoals het nieuwe Oncoming Lane Mitigation-systeem, dat dankzij de stuurhulp de impact van frontale aanrijdingen helpt te beperken.

Volvo’s semi-autonome rijhulpfunctie Pilot Assist, die zorgt voor het sturen, versnellen en afremmen op goed gemarkeerde wegen bij snelheden tot 130 km/u, is in de nieuwe XC60 optioneel beschikbaar.