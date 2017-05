donderdag 11 mei 2017

Plannen voor twee nieuwe Q-modellen in Audi-productienetwerk

Audi breidt zijn modellenportfolio uit met twee nieuwe Q-modellen. In 2018 start de productie van de Audi Q8 in Bratislava (Slovakije). In 2019 zal de eerste Audi Q4 van de band rollen in Györ (Hongarije).

Met de Audi Q8 ontsluit het merk een nieuw segment in de topklasse. De premium-SUV in coupé-stijl combineert riante ruimte met een emotief design en biedt de nieuwste technologieën op vlak van bijstands- en infotainment-systemen. Vanaf 2018 vervaardigt Audi dit model in Bratislava. In de Slovaakse fabriek rolt sinds 2005 al de Audi Q7 van de band. Intussen wordt de tweede generatie van deze grote SUV er ook als S-variant en als plug-in hybride Q7 e-tron geproduceerd.

In 2019 gaat bovendien de productie van de Audi Q4 in het Hongaarse Györ van start. Met dit model begeeft het merk zich in het segment van de Compact Utility Vehicles (CUV). De uiterst sportieve Audi Q4 zal zich met zijn typische coupé-achtige silhouet tussen de Audi Q3 en Q5 positioneren. Bovenop neemt Audi in Hongarije vanaf 2018 de productie van de compacte SUV Audi Q3 over, dat tot dan in het Spaanse Martorell wordt vervaardigd.