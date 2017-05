maandag 8 mei 2017

Groeiende ondernemingszin in België In 2016 elke maand meer starters dan gemiddelde over vijf jaar

In 2015 gingen 82.474 nieuwe ondernemingen in België van start. Vorig jaar liep het aantal starters (V.Z.W.’s, openbare instellingen, buitenlandse ondernemingen e.d. uitgezonderd) op tot 88.029 (+ 6,31%). Die stijging ligt duidelijk hoger dan een jaar eerder. In 2015 klom het aantal starters maar met 1,67% ten opzichte van 2014. Dat is deels toe te schrijven aan de economische crisis, de naweeën en de heropbloei van de Belgische markt.

Het gemiddelde stijgingspercentage lag in 2016 op een mooie 7,43%. Vooral in de “kalme maanden” is een stijging waarneembaar. Ook de piekmaanden januari en april kenden een nieuwe mooie stijging. In juli en oktober trad vorig jaar dan weer een lichte daling op.

Stijgende lijn

Over het algemeen kunnen we dus stellen dat het aantal starters in een stijgende lijn zit. Dat betekent ook dat het aantal ondernemingen in 2016 een stuk sneller gestegen is in vergelijking met 2015. Een analyse van het aantal starters in het eerste kwartaal van 2017 moet uitwijzen of deze trend zich doorzet.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in 2016 dezelfde trend als voorheen wordt aangehouden. Nog steeds zijn januari, april, juli en oktober de topmaanden voor de startende ondernemingen. Oktober blijft hierbij de topper, met januari op een tweede plek. Opvallend is dat we in 2015 een eerder stagnerende groei zien waar deze dan in 2016 opnieuw volledig op gang is. Elke maand zijn er meer starters dan het gemiddelde over vijf jaar. Dat is een goed teken van groei voor ondernemend België.

Conclusie

2016 werd gekenmerkt door een sterke groei van het aantal startende ondernemingen in België na een eerder teleurstellend 2015. Zoals eerder vermeld is dit deels toe te schrijven aan de moeilijke periode die de Belgische economische markt heeft gekend.

De sterke toename van het aantal starters wijst op een groeiende ondernemingszin in België. Afwachten of deze trend zich in 2017 doorzet.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Creditsafe Belgium N.V. (Brussel))

Meer info: 02/481.88.60 of www.creditsafe.be.