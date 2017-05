dinsdag 9 mei 2017

KBC Groep lanceert verenigingsservice

KBC Groep lanceert voor zijn klanten de KBC-verenigingsservice. Dat is een platform dat via de site van KBC toegankelijk is en dat informatie en tools bundelt die verenigingen op weg en onderweg helpt. Het platform is een ecosysteem tussen KBC en vier partners die samen een brede waaier aan informatie en services bieden om een vereniging efficiënt te beheren. KBC wil deze verenigingen bijstaan met een aanpak op maat voor hun financiële en administratieve verplichtingen. Verenigingen in België zijn goed voor 2,2 miljoen leden. Partners in de nieuwe service zjn ThreeAndMore (een start-up uit incubator Startit @kbc die een gratis app en digitaal platform biedt om de organisatie en communicatie voor verenigingen een stuk eenvoudiger te maken), Eenvzwoprichten.be (dat met vereniginginfo.be informatie bundelt over het opstarten van een vereniging, wettelijke en juridische verplichtingen en hulp bij het invullen van ingewikkelde documenten verleent), Joyn (een digitaal getrouwheidsprogramma dat door verenigingen ook voor lidkaarten kan worden gebruikt en leden uitzicht biedt op kortingen en gratis producten in winkels en horecazaken) en, ten slotte, Koalect (een Belgisch fintech-bedrijf dat een reeks tools ontwikkelde om de verenigingen te helpen met het organiseren, beheren en communiceren van inzamelacties). Deze partners kunnen rechtstreeks vanuit de KBC-Verenigingsservice worden gecontacteerd. Het aanbod kan in de toekomst nog worden verruimd. Meer info: http://www.kbc.be.

+ FOTO