dinsdag 9 mei 2017

IBIC breidt diensten uit met state-of-the-art design team

IBIC B.V.B.A. (Aartselaar), al ruim twintig jaar actief in de realisatie en het onderhoud van groendaken en daktuinen, breidt zijn diensten uit met een state-of-the-art design team. Ook de webstek, het logo en de baseline zijn nieuw. Bouwheren, aannemers en (landschaps)architecten vinden voortaan alle expertise en specialisatie onder één dak, zo luidt het. Het nieuwe Design-team van IBIC beschikt over de allerlaatste 3D-technieken, waardoor bouwheren en architecten lang voor de werken van start gaan het concept kunnen visualiseren. Aan het ontwerp hangt meteen ook het prijskaartje voor realisatie en onderhoud. Met het BIM-pakket wordt het ontwerp van IBIC bovendien vlekkeloos in de bestaande plannen geïntegreerd. IBIC, sinds 2011 onderdeel van de SOPREMA Group, boekte vorig jaar met 15 medewerkers een omzet van 5 miljoen euro. Meer info: 03/843.39.66 of http://www.ibic.be.

