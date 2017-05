woensdag 10 mei 2017

Google selecteert ENTO voor high-potential coaching-programma

Google heeft ENTO N.V. (Antwerpen), een strategisch marketing en communicatiebureau voor de vastgoedsector, geselecteerd voor deelname aan de prestigieuze Business Coaching Academy. Als "high potential agency" heeft het bureau een plek bemachtigd in de Elevator Business Coach Academy van Google. Met een soort van MBA-programma wil de technologiegigant een kleine selectie van Google Partners versneld laten groeien via workshops, individuele coaching-sessies en groepslessen, onder begeleiding van ervaren business coach Robert Craven. Achttien bedrijven nemen aan de opleiding deel. ENTO ontstond in 1998 binnen communicatiebureau Android, maar staat sinds 2014 volledig op eigen benen. Het groeide in korte tijd uit tot een partij die alle on-line en off-line aspecten van vastgoedcommunicatie onder één dak aanbiedt. Meer info: 03/216.57.30 of http://www.ento.be.