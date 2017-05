donderdag 11 mei 2017

Xylos stapt in Bagaar

IT-bedrijf Xylos N.V. (Antwerpen), onderdeel van AXE Groep, stapt in de Antwerpse Internet of Things (IoT)-speler Bagaar B.V.B.A. De scale-up, die dertig medewerkers telt, specialiseert zich in digitale innovatie en de ontwikkeling van hard- en software voor het Internet of Things. Xylos vergroot zijn actieradius met de participatie en versnelt aldus zijn groei in de IoT-markt. Het eigen merk ThingTank gaat op in Bagaar. Voor zijn klanten ontwerpt en bouwt Bagaar onder meer hardware, sensoren, IoT-modules en dashboards. Daarbij focust het bedrijf sterk op innovatie en de gebruikerservaring (user experience of UX). Het ontwikkelde met BGRID een IoT-platform om netwerk, toestellen, gegevensbronnen en data centraal te beheren. BGRID maakt het mogelijk om heel snel nieuwe IoT-producten te ontwikkelen. Xylos breidde de voorbije jaren zijn dienstverlening uit met e-learning en mixed reality, de ontwikkeling van apps en unified communications via de respectieve merken Neo, IntoApps en Inia. Via ASNIA, biedt zusterbedrijf Ahlers zelf sinds kort ook diensten aan voor een meer efficiënte logistiek aan de hand van digitale transformatie. Meer info: 03/283.88.12 of http://www.bagaar.be.

(Georges Lieben, ceo Bagaar B.V.B.A.)