maandag 15 mei 2017

Else Van Soest van start als communicatiebureau

Else Van Soest, voormalig verantwoordelijke communicatie en persrelaties Group S, zet onder eigen naam een communicatiebureau op ten dienste van kleine en middelgrote bedrijven. Tot de dienstverlening horen het nalezen en herschrijven van bedrijfsteksten, het coachen van medewerkers voor het schrijven van bedrijfsgerelateerde teksten en het omzetten van geschreven teksten in spreektaal voor videotoepassingen. Voorts wordt advies verleend omtrent een eventuele realisatie van een bedrijfsvideo, een TV- of radiospot, dit alles in functie van de bedrijfsbehoeften. Meer info: 0479/63.00.68.