(Voorzitter Vincent Impe en bedrijvenparkmanager Joke Verbeke)

maandag 22 mei 2017

Nieuw bestuur en nieuwe parkmanager voor Bedrijvenpark Kortrijk-Noord

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, gelegen op het grondgebied van Kortrijk en Kuurne, heeft een nieuwe bestuursploeg. Nieuwe voorzitter is Vincent Impe. Voorts werd in de persoon van Joke Verbeke (Capone B.V.B.A.) een nieuwe parkmanager aangetrokken. Naast voorzitter Impe hebben ook Fred Vanderbeke (ondervoorzitter), Peter Coopman (ondervoorzitter) en Rik Bouckaert (penning) een zitje in de raad van bestuur. Voorts zijn vijf thematische werkgroepen actief, met name Commissie financiën & subsidies (Peter Coopman, Rik Bouckaert en Stan Callens), Commissie mobiliteit & veiligheid (Fred Vanderbeke, James Heylen, Kathleen Verhelst en Lieven Berten), Commissie HR (Jean-Pierre Tanghe, Saartje Vandewiele, Stan Callens en James Heylen), Commissie communicatie (Saartje Vandewiele, Stan Callens, Jean-Pierre Tanghe en Elke Feys) en Commissie events (James Heylen, Elke Feys, Stijn Vanhauwaert en Frederick Mommerency). In de samenstelling van de raad werd ook in drie waarnemende mandaten voorzien voor respectievelijk Kuurne, Kortrijk en Leiedal.