donderdag 11 mei 2017

Negen procent werknemers keert naar voormalig werkgever terug

9,1% van de Belgische werknemers kiest ervoor om op een bepaald ogenblik in hun carrière terug te keren naar één van hun vorige werkgevers. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta. Vooral de grootte van het bedrijf en de leeftijd van de werknemer hebben invloed op het aantal werknemers dat terugkeert. Werknemers in Vlaanderen en Brussel hebben ook sneller de neiging om terug naar een vorige werkgever te gaan dan hun tegenhangers in Wallonië.

In België keren 9 op 100 werknemers op een bepaald moment in hun loopbaan terug naar een werkgever waar ze in het verleden aan de slag waren. In Vlaanderen en Brussel gaat het om respectievelijk 9,3% en 10,6% van de werknemers die opnieuw aangeworven worden. In Wallonië keert 4,6% van de werknemers terug naar hun ex-werkgever.

Bedrijven die minder dan honderd werknemers tellen, zien 6,6% van hun voormalige werknemers terugkeren, terwijl bedrijven met meer dan honderd werknemers in 11% van de gevallen hun werknemers opnieuw aanwerven. In grotere bedrijven duikt het fenomeen aanzienlijk vaker op.

In zowel grote als kleine organisaties gebeurt het grootste aantal heraanwervingen binnen het jaar of tussen het eerste en het tweede jaar na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst. Daarnaast verandert men bij kleine bedrijven wel nog in 24,5% van de gevallen tussen vier en negen jaar, en zelfs nog 11% verandert na tien jaar. Bij grote bedrijven stijgt dat cijfer nog en gaat het respectievelijk om 30,1% tussen vier en negen jaar en 20,8% na tien jaar.

De cijfers tonen aan dat heraanwerving iets is wat op elke leeftijd voorkomt, al zijn er leeftijdscategorieën waar werknemers vaker de keuze maken om terug te keren naar een vorige werkgever. Van de zogenaamde “terugkeerders”, blijken werknemers die tussen 25 en 34 jaar oud zijn, het vaakst de stap te zetten.

Bij bedrijven met minder dan honderd werknemers gaat het over respectievelijk 29,7%, gevolgd door 26,7% van de leeftijdscategorie tussen 35 en 44 jaar. In bedrijven met meer dan honderd werknemers situeren 32,7% van de terugkeerders zich in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar. Van werknemers tussen 35 en 44 jaar is dat nog steeds 26%. Opvallend is ook dat zowel bij grote als kleine bedrijven 21% van terugkeerders tussen 45 en 54 jaar oud is.