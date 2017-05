Vlaamse Energiecluster wil Vlaanderen tot “smart energy region” uitbouwen

De belangrijkste “driver” voor de energietransitie is de structurele verlaging van de kostprijs van duurzame energie. Als regio is Vlaanderen heel goed geplaatst om hierop in te spelen. Als men erin slaagt samenwerking doorheen de hele waardenketen tot stand te brengen, mag Vlaanderen de ambitie koe...