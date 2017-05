Ceo Geert Pauwels geeft te kennen dat het Green Xpress-netwerk symbool staat voor de nieuwe bedrijfsstrategie Lineas breekt definitief met het B Logistics-verleden ‹ ›

dinsdag 16 mei 2017

B Logistics herdoopt zich tot Lineas GXN-netwerk moet succesvolle turnaround versterken

B Logistics, de voormalige vrachtdochter van de NMBS, herdoopt zich tot Lineas. Na acht jaar transformatie zet het bedrijf thans volop in op groei. Sinds oktober 2015 is de Zwitserse investeringsmaatschappij Argos Soditic referentie-aandeelhouder (68,8%) van de vrachtspooroperator. Lineas dicht zich voor de toekomst een voorname rol toe in het bewerkstelligen van de modal shift ten gunste van het spoorvervoer. Indien de spooroperator er tussen 2009 en 2016 in slaagde in zijn overlevingsstrijd een operationeel verlies van 115 miljoen euro in een operationele winst van 27 miljoen euro om te buigen, heeft dat in niet geringe mate te maken met de lancering van het Green Xpress Network (GXN) en de onderliggende filosofie ervan. Zonder de spoorstakingen van vorig jaar, had het voormalige B Logistics break-even gedraaid, heet het.