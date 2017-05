dinsdag 23 mei 2017

Antwerpse start-ups onthullen kantoor in Singapore

De Antwerpse start-ups Rombit, Playpass en T-Mining hebben tijdens een GoGlobal-missie van Startups.be hun kantoorruimte in Singapore ingehuldigd. De stad Antwerpen maakt deze kantoorruimte beschikbaar opdat zijn start-ups makkelijker de Zuidoost-Aziatische markt zouden kunnen verkennen.

Antwerpen zet al langer in op technologische start-ups. Een recent wapenfeit is de samenwerking die de stad aanging met de Belgische vereniging van architecten, designers en ingenieurs B-DNA in Singapore. De stad is drie jaar lang lid van die netwerkvereniging en schuift de voordelen van die samenwerking door naar enkele van zijn in het oog springende start-ups.

Die bedrijfjes hebben hierdoor onder andere recht op gratis kantoorruimte in de B-DNA offices en op professionele ondersteuning in de stadsstaat.

Rombit zet vernieuwende Internet-of-Things (IoT)-toepassingen in voor mobiliteit en logistiek, Playpass ontwikkelt applicaties voor “cashless payments” en “crowd management” terwijl T-Mining blockchain-technologie gebruikt om containerlogistiek te beveiligen. Een vierde start-up die van het B-DNA-aanbod gebruik kan maken, is het Antwerpse software-bedrijf MCS.

Het bezoek van de Antwerpse start-ups aan de B-DNA-kantoren in Singapore maakte deel uit van een bredere Startups.be-missie naar de stadstaat in Zuidoost-Azië. In totaal namen vijftien Belgische start-ups en scale-ups aan de missie deel. Die draaide rond de thema’s IoT, fintech en logistiek. Liefst één derde van de deelnemende bedrijven kwam uit de Antwerpse regio (naast Rombit, T-Mining en Playpass, namen ook UniFly en Audience Advantage deel).

De Belgische delegatie nam in Singapore ook deel aan de prestigieuze Innovfest Unbound-conferentie, bestudeerde er het tech-ecosysteem en ging onder meer op bezoek bij gerenommeerde multinationals als de internationale havengroep PSA, dienstenleverancier EY, telecombedrijf Singtel en Standard Chartered Bank.

Als kers op de taart pitchten de vijftien Belgische bedrijfjes in de kantoren van Google voor een jury met lokale topinvesteerdrs van o.a. OGC Partners, Qualgro Asea Fund en Cocoon Capital Partners.