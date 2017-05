dinsdag 23 mei 2017

Wijckmans nv werkt sneller en vlotter dankzij ORDAS en ORAS

Doorheen vier generaties groeide bouwmaterialen Wijckmans uit tot een begrip in de bouwsector. Dit familiebedrijf uit Ham behoort tot de selecte top vijf van grootste handelaars in bouwmaterialen van België. Toen Wijckmans besliste dat haar oude ERP- en boekhoudpakket dringend aan vervanging toe waren, werd bewust gekozen voor Organi.

“Alles wat de verkoper moet doen is de juiste eenheid kiezen en alles wordt correct aangepast.” zo zegt Bart Simons, Hoofd Administratie bij Wijckmans nv. “Bovendien is ORDAS uiterst gebruiksvriendelijk. De opbouw en de icoontjes doen zeer vertrouwd aan in een Windowsomgeving, zodat nieuwe medewerkers het programma zeer snel onder de knie hebben.”

Hetzelfde gebruiksgemak kenmerkt het boekhoudpakket ORAS. “Opmerkingen over klanten kunnen worden toegevoegd, die dan weer automatisch zichtbaar worden tijdens de orderingave in ORDAS. Ook facturen worden automatisch geïmporteerd vanuit de ordermodule in ORDAS.”

Er wordt veel meer gedigitaliseerd (DIS) waardoor we de klant sneller kunnen helpen bij een vraag over een factuur of levering. Meer dan 40% van de facturen wordt ondertussen digitaal verstuurd en dit aantal blijft groeien.

Krachtige software vraagt aangepaste hardware

Dergelijk krachtige software heeft even krachtige hardware nodig om optimaal te werken. Na een analyse van vier dagen stelde Organi een analysedossier op en werd bij aanvang de nodige hardware voorzien waardoor men bij Wijckmans nv nog sneller en accurater samenwerkt.

INFO Wijckmans nv: Bart Simons – tel: 013 66 10 21 bart.simons@wijckmans.be

INFO Organi: Johan Haegebaert - tel: 03 820 63 00 -jh@organi.be