Lanxess viert 50 jaar caprolactamproductie in Lillo Lanxess viert 50 jaar caprolactamproductie in Lillo ‹ ›

woensdag 31 mei 2017

Lanxess investeert 25 miljoen euro in productiesite in Lillo Overname Chemtura afgerond

Naast de overname van Chemtura, de grootste acquisitie ooit in de geschiedenis van Lanxess, blijft het Duitse speciaalchemie-concern investeren in zijn Antwerpse vestigingen, aldus Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van Lanxess AG (Keulen). Dit jaar investeert Lanxess zowat 25 miljoen euro in zijn productiesite in Lillo, voornamelijk in productiviteitsbevorderende maatregelen en efficiëntiewinsten. In Kallo wordt intussen nog eens 10 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer een uitbreiding van de productiecapaciteit van rubberchemicaliën. Een en ander raakte bekend tijdens een manifestatie waarbij de opstart van de productie van caprolactam in het Antwerpse havengebied werd herdacht.