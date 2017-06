vrijdag 2 juni 2017

Peritus Brands voegt kreuk- en geurverwijderaar aan assortiment toe

Peritus Brands N.V. (Gent), verdeler van huishoudmerken als Blan, Remy en Mousse de Lin, voegt met TADA! een innovatieve kreuk- en geurverwijderaar aan zijn assortiment toe. TADA! biedt de mogelijkheid om een hemd, T-shirt, trui of broek nog een dagje langer te dragen. Het product speelt handig in op de evoluerende behoeften van hard werkende, actieve mensen, reizigers, vrijgezellen en stedelingen. TADA! beantwoordt aan de groeiende vraag van consumenten naar meer gebruiksgemak. Het volstaat TADA! gelijkmatig over de kleding te sproeien, na tien seconden het textiel glad te strijken en even te laten drogen om een kreukvrij en fris ruikend kledingstuk te hebben. In tegenstelling tot traditionele aërosols die door drijfgas worden aangedreven, werkt TADA! op zuurstof. Meer info: 09/286.00.86 of http://www.peritusbrands.com.

