dinsdag 30 mei 2017

Meer vrouwelijke founders bij start-ups Start it @kbc

Ruim vier op de tien start-ups die accelerator Start it @kbc vandaag verwelkomt, heeft minstens één vrouwelijke founder. Een spectaculaire toename, want van de zowat 500 start-ups die nu al in het programma zitten, heeft amper 7% een “female founder”. De campagne die Start it @kbc samen met Straffe Madammen opzette om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, werpt duidelijk zijn vruchten af, zo luidt het. Met de acties, opgebouwd rond vrouwelijke rolmodellen en mentoren, willen ze de stereotypen rond vrouwelijke ondernemers doorbreken en de broodnodige mentaliteitswijziging realiseren.

De acties lonen. Van de nieuwste lichting van 38 start-ups die in mei werden weerhouden om hun bedrijf te laten groeien bij accelerator Start it @kbc, hebben er 16 (hetzij 42%) minstens één vrouwelijke oprichter. Van de meer dan vijfhonderd start-ups die momenteel van de community van Start it @kbc deel uitmaken, heeft slechts 7% een “female founder” aan boord. Het aantal vrouwelijke ondernemers is bijgevolg met 35% gestegen.

Bij de jongste pitch wave van Start it @kbc dienden 157 start-ups een dossier in. Daarvan mochten er 72 hun idee komen pitchen. Daarvan mogen er uiteindelijk 38 hun innovatieve ideeën onder de vleugels van Start it@kbc marktrijp maken. Het gaat om Adshot, ArtAssistant, BeHired, BINGLI, Cloudbike, CovEvent, cPark, CrayGames, CUBZZ, Drink it Fresh, Eight, Enfleur, Pure Natural, EnsurTech, Eventalix, Impaqt, Fiscaal Optimaal, Fling Tent, Gradits, Happy Kiddo, I LOVE Network, JuNovation, Karma Karma, Meet Roger, Mic Mac Minuscule, more, NearByke, PARC (Parent Community), Pharmaco, React, Rebels Media, Restotool, RouVolvo, Sampa Tea Company, Talent Grid, The mocktailclub, Transformactive, Word of MICE en YUT (Young Urban Travelbag).