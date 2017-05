dinsdag 30 mei 2017

Kandidaten “Greener Packaging Awards” kunnen zich tot 30 juni melden

De “Greener Packaging Awards”, georganiseerd door Fost Plus en Val-I-Pac, worden binnenkort weer uitgereikt aan enkele bedrijven, die met hun verpakkingen hun impact op het milieu op een innovatieve manier verminderen. Het groeiend aantal kandidaten voor deze awards bewijst dat bedrijven steeds meer begaan zijn met het milieu en dat ze moeite doen om hun verpakkingen ecologischer te ontwerpen, aldus de initiatiefnemers. Bedrijven met verpakkingen die een voorbeeld zijn van innovatie en duurzaamheid, kunnen zich tot en met 30 juni 2017 kandidaat stellen.

Fost Plus en Val-I-Pac, de twee Belgische organisaties die bedrijven helpen om hun verpakkingsafval te recycleren, zetten initiatieven op waarmee ze deze bedrijven helpen, inspireren en goede praktijken op het vlak van ecologisch ontwerp met hen delen.

Na drie edities, willen de organisatoren ook in 2017 twee hoofdwinnaars kiezen: de ene voor huishoudelijke verpakkingen, de andere voor industriële verpakkingen. Daarnaast zijn er nog een reeks andere prijzen te winnen.

De criteria waarmee de jury rekening houdt zijn onder meer de vermindering van het gewicht of volume van de verpakking, de levenscyclus (de oorsprong van het materiaal en wat er na gebruik met de verpakking gebeurt) en of er minder van de inhoud wordt verspild. De winnaars worden gekozen door een panel van onafhankelijke experts uit de wetenschappelijke wereld, overheidsorganen, de verpakkingssector en beroeps- en milieuverenigingen. De uitreiking van de Awards vindt plaats op 23 november in Kinepolis Brussel.

Meer info: www.greenerpacking.be.