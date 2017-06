donderdag 1 juni 2017

Vlaamse binnenvaart stevent op absoluut recordjaar af

In de eerste vier maanden van 2017 nam het goederentransport via de binnenvaart met 7,1% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er werd dit jaar al 23,9 miljoen ton goederen via de waterwegen vervoerd. Als deze trend zich doorzet, wordt 2017 een absoluut recordjaar voor de Vlaamse binnenvaart, zowel qua tonnage als in aantal containers.

Steeds meer ondernemers kiezen voor goederentransport via het water. In 2016 nam het containervervoer via het Vlaamse waterwegennetwerk toe voor het zevende jaar op rij. Die trend zet zich door in de eerste vier maanden van 2017. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de vervoerde tonnage met 7,1% naar 23,9 miljoen ton. De stijging is met 13,5% het grootst op de ABC-as (Zeekanaal Brussel-Schelde & Kanaal naar Charleroi). Op het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, werd een stijging genoteerd van 9,5% naar 13,3 miljoen ton.

Het gaat ook hard voor het containervervoer via onze waterwegen. Tot en met april van dit jaar werden er al 265.000 containers over de watersnelwegen vervoerd. Dat is 7,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat er anno 2017 op vier maanden tijd bijna evenveel containers getransporteerd worden over het water als in het volledige jaar 2003. Vooral de Boven-Schelde (+ 19,9%), de Ringvaart rond Gent (+ 13,1%) en het Albertkanaal (+ 6,9%) zagen de eerste vier maanden van het jaar opvallend meer containers passeren.