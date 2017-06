vrijdag 9 juni 2017

Business-club B19 nu ook in Waals-Brabant van start

Na Brussel, Luik en Antwerpen, heeft business-club B19 nu ook in Waals-Brabant zijn activiteiten opgestart. Ankerplaats is Club Justine Henin in Limelette. Inmiddels staat ook de opstart van B19 in de steigers in Gent, Hasselt en Bergen. Meer info: 0468/111.329 of http://www.b19.be.