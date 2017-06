zaterdag 10 juni 2017

Daikin introduceert drie innovatieve Sky Air-reeksen

Daikin (Waver) introduceert drie innovatieve Sky Air-reeksen (Alpha, Advance en Active) met een gepatenteerde en unieke technologie om in elke omgeving het ideale binnenklimaat te garanderen. Sky Air biedt een energiezuinige comfortoplossing voor alle soorten kleine commerciële ruimtes. Het staat voor volledige controle over verwarming en koeling. De Sky Air-systemen kunnen worden gecombineerd met een uitgebreide reeks van binnentoestellen die zowel op koelmiddelen R410A als R32 werken. Dat resulteert in een eenvoudige en snelle planning voor allerhande licht commerciële toepassingen, zoals retail, kantoor en horeca. De Sky Air A-reeksen zijn gebruiksvriendelijker in installatie, inbedrijfstelling en onderhoud. Meer info: 010/23.72.23 of http://www.daikin.be.