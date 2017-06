dinsdag 6 juni 2017

Recordaantal KMO’s en gezinnen veranderen van energieleverancier

In 2016 veranderden 674.643 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier en 475.025 van aardgasleverancier. Dat zijn er een stuk meer dan in 2015 (513.525 en 363.509). In 2016 werden de gezinnen opnieuw actiever: 523.024 gezinnen veranderden voor elektriciteit en 391.184 voor aardgas. De marktdynamiek is hierdoor hoger dan in de vorige recordjaren 2012 en 2013.