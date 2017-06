dinsdag 13 juni 2017

SHS Aviation neemt overblijvende deel Thomas Cook Airlines Belgium over

SHS Aviation B.V. (Hoofddorp), de opvolger van VLM Airlines N.V., neemt alle aandelen van Thomas Cook Airlines Belgium N.V. (TCAB) over. Als gevolg van de overname neemt SHS Aviation bepaalde contractuele verplichtingen en de veertig medewerkers van het grondpersoneel van TCAB over.

SHS Aviation verwacht ook het Air Operator Certificate (AOC - vliegvergunning) en de exploitatievergunning (Operating License) van TCAB te kunnen gebruiken. De Nederlandse holding SHS Aviation B.V. neemt zich voor - via dochtervennootschap SHS Antwerp Aviation N.V. - onder de merknaam VLM Airlines luchtvaartactiviteiten te ontplooien.

Eerder raakte bekend dat Brussels Airlines het vliegend personeel en twee vliegtuigen van Thomas Cook Airlines Belgium overneemt. De overname door SHS Aviation wordt pas geconcretiseerd na de afronding van het parnerschapsakkoord tussen tour operator Thomas Cook Belgium en Brussels Airlines eind oktober 2017.

SHS Aviation B.V. is voor 60% in handen van Nederlandse investeerders en 40% Canadese. SHS Antwerp Aviation is de moedermaatschappij van het Sloveense luchtvaartbedrijf VLM Airlines, dat op 10 mei j.l. van het Sloveense ministerie van Infrastructuur een Fokker 50 "air operator's license" (AOC) kreeg.

In België blijft de aanvraagprocedure bij de FOD Mobiliteit voor een Belgische Fokker 50-AOC inmiddels onverkort doorlopen.

Meer info: 03/322.75.22 of http://www.flyvlm.com.