vrijdag 16 juni 2017

Jubilerende La Vie Est Belle pakt uit met nieuwe "RizRiz"-burger

Producent van gezonde vegetarische producten La Vie Est Belle B.V.B.A. (Oostkamp), dat zijn 25ste verjaardag viert, pakt uit met de nieuwe "RizRiz"-burger voor kinderen en jongeren. De burger bestaat uit een mix van vier Belgische groenten, diverse kruiden en Sunria-rijst uit Java (Indonesië) als hoofdbestanddeel. Net zoals de andere producten in het gamma, haakt de nieuwe burger in op de duurzaamheidsstrategie van de familiale KMO. La Vie Est Belle, ontstaan in Damme, is inmiddels operationeel in een 1.200 m² groot pand te Oostkamp. In de voorbije vijf jaar werd het team tot 22 vaste medewerkers verdrievoudigd. Vorig jaar noteerde het bedrijf een omzet van 3 miljoen euro. La Vie Est Belle, dat enkel met natuurlijke ingrediënten werkt, lanceerde de jongste jaren een gamma nieuwe producten. Uithangbord van deze strategie is de Kinowa-burger, op basis van Belgische biologische quinoa, die vorig jaar door Bioforum tot bio-veggie product van het jaar 2017 werd verkozen. Meer info: 050/39.52.07 of http://www.lavieestbelle.be.