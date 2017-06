Autoglass Clinic neemt Autoglas Denies over

Autoglass Clinic N.V. (Hasselt), gespecialiseerd in het herstellen en vervangen van autoruiten, neemt Autoglas Denies B.V.B.A. (Melsbroek) over. Met de overname krijgt Autoglass Clinic, dat tot op heden vestigingen had in Hasselt en Lanaken, voet aan de grond in de Brusselse regio. In die regio rijd...