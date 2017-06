PMC Holding (Foto European Union, 2017) Martin’s Hotels (Foto European Union, 2017) FOD Mobiliteit en Vervoer (Foto European Union, 2017) ‹ ›

dinsdag 13 juni 2017

Belgische organisatie in elke categorie genomineerd tijdens “EMAS-awards 2017”

Op de tweejaarlijkse Europese uitreiking van de EMAS-awards in Malta kreeg in elk van de drie categorieën een Belgische organisatie een nominatie, met name PMC Holding bij de KMO’s, Martin’s Hotel bij de grote bedrijven en de FOD Mobiliteit en Vervoer bij de publieke organisaties. In totaal werden twintig organisaties uit elf Europese landen genomineerd. Martin’s Hotels won de award in de categorie grote bedrijven. PMC Holding kreeg een speciale eervolle vermelding.