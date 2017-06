maandag 12 juni 2017

Internationaal acceleratornetwerk Orange nu ook actief in België

Het internationale en exclusieve acceleratornetwerk Orange Fab is voortaan toegankelijk voor start-ups in België en Luxemburg. Belangrijkste doel van Orange Fab is een commercieel partnership te sluiten tussen de start-ups en de business-units binnen Orange. Dankzij Orange Fab krijgen de geselecteerde start-ups begeleiding op maat zodat ze voordeel kunnen halen uit de wereldwijde aanwezigheid van Orange om zelf sneller te groeien in België, Luxemburg en de rest van de wereld.

Orange Fab is een acceleratorprogramma voor start-ups uit België en het Groothertogdom Luxemburg die producten en diensten ontwikkelen in sectoren als Big Data, artificiële intelligentie, het Internet of Things (IoT), mobiele video-content, geconnecteerde objecten, … Via Orange Fab steunt en boost Orange digitale talenten die onze manier van leven en werken zullen heruitvinden.

Seizoen 1 begint op 1 september 2017. Geïnteresseerde start-ups/scale-ups kunnen zich nu al kandidaat stellen op de website www.orangefab.be. Een comité bestaande uit externe experten en bedrijfsleiders van Orange selecteert de start-ups die effectief aan het programma mogen deelnemen. Zij krijgen die maanden begeleiding op maat (deelname aan evenementen, conferenties, advies en hulp bij grote onderwerpen waarmee de onderneming in aanraking komt, een internationale demo-dag in Parijs voor alle deelnemers aan Orange Fab, …) van erkende en ervaren experten bij Orange en daarbuiten.

Tijdens die periode zal elke start-up in nauw contact komen met een business-unit van Orange om te bekijken of een commercieel partnership mogelijk is. De start-ups die Orange onder zijn vleugels neemt, profiteren eveneens van de zichtbaarheid binnen een dynamisch en heel internationaal eco-system en een krachtige versnelling in hun ontwikkeling.

Om geselecteerd te kunnen worden voor het begeleidingsprogramma Orange Fab moeten de start-ups aan een aantal criteria voldoen: ze beschikken over een dienst of product die al in de handel verkrijgbaar is (“Minimum Viable Product”), ze zijn actief in één van de voornoemde sectoren, ze zijn gevestigd in België of Luxemburg, …

Meer info over Orange Fab: www.orangefab.be.