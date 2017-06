woensdag 21 juni 2017

Co-working place SNCube verwelkomt vier nieuwe leden

De Brusselse co-working place SNCube, onderdeel van investeringsmaatschappij Statsnet B.V.B.A. (Brussel), verwelkomt vier nieuwe leden. SNCube, dat zich richt naar digitale en high-tech start-ups, biedt jonge ondernemingen alle voorzieningen om hun projecten te concretiseren en uit te werken, zoals een 3D-printer, VPN, server housing, high-speed Internet en volledig toegeruste vergaderzalen. Tot de vier nieuwkomers horen M4KEIT, Frontback, FullUp en Helpilepsy. SNCube is gevestigd aan het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Meer info: 02/588.20.10 of http://www.scnu.be.