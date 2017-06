(Foto Thomas De Bruyn)

donderdag 22 juni 2017

Moor & Moor opent bijkomende vestiging in Gent

Moor & Moor N.V. (Gent), sinds 2015 actief als vegetarische horeca-zaak met koffiebranderij, maakt zich op voor verdere territoriale expansie. Twee business angels van Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen investeren alvast 110.000 euro in het bedrijf. Gelijktijdig slaagde Moor & Moor er in om een zelfde bedrag als investeringskrediet bij PMV los te weken. Het bedrijf zal deze kapitaalinjectie aanwenden om nog dit jaar een bijkomende vestiging in Gent te openen, gevolgd door een nieuwe vestiging in een middelgrote Vlaamse stad. Ambitie van het bedrijf is op termijn tot een sterke franchise-keten uit te groeien. Dat moet gebeuren vanaf 2019. In de komende vijf jaar mikt het bedrijf op een 15-tal vestigingen, waarvan een kwart in eigen beheer en driekwart als franchise. Moor & Moor is tegelijk een kruidenierszaak, koffiebrander en eethuis. Het bedrijf wil voortaan ook meer producten onder eigen merk lanceren. Daarnaast zet het verder in op vegetarische en veganistische kant-en-klare maaltijden. Meer info: 0495/23.69.83 of http://www.moormoor.be.