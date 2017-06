zaterdag 24 juni 2017

Matt Sleeps start activiteiten in België op

On-line start-up Matt sleeps B.V. (Amsterdam), sinds juni 2016 actief in Nederland, breidt zijn activiteiten uit richting België. Ook Belgen kunnen voortaan genieten van de one-fits-all matras die honderd dagen gratis in het eigen bed kan worden uitgetest. In samenwerking met de grootste matrasfabrikanten in Europa, hotels, de TU Delft en proefpersonen ontwikkelde Matt sleeps in anderhalf jaar "de perfecte matras voor iedereen". De matrassen worden, na de on-line aankoop, direct af fabriek bij de consument thuis geleverd. De Matt sleeps-matrassen hebben tien jaar garantie. Meer info: 00-31/20.261.5296 of https://www.mattsleeps.com/nl-be.