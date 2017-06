dinsdag 20 juni 2017

De Vlaamse Waterweg lanceert website

De Vlaamse Waterweg N.V. lanceerde zijn nieuwe website (www.vlaamsewaterweg.be). Een frisse look, actueel nieuws, links met sociale media en up-to-date informatie over economie en logistiek, waterbeheersing en recreatie op en langs het water. De webstek biedt een heldere kijk op alle aspecten van waterwegen en binnenvaart met een nieuwe look die de bezoeker sneller naar een antwoord leidt.

De voormalige N.V. De Scheepvaart, al omgedoopt tot de Vlaamse Waterweg N.V., en Waterwegen & Zeekanaal N.V., fuseren dit jaar tot één sterke, toekomstgerichte innovatie: De Vlaamse Waterweg N.V.

De website van de fusie-entiteit biedt duidelijke, overzichtelijke informatie ondersteund door nieuwe technologieën en communicatiemiddelen. Inhoud, vorm en herkenbaarheid vormen de leidraad om (potentiële) klanten en relaties snel en makkelijk de gewenste informatie te laten vinden over de Vlaamse Waterweg N.V. en de bevaarbare waterwegen.

Enkele nieuwigheden en functionaliteiten van de nieuwe site: