Carglass stapt via overname in carrosseriemarkt

Carglass N.V. (Hasselt), via Belron onderdeel van D'Ieteren, neemt CARe Carrosserie N.V. (Zaventem) over van de Zwitserse specialist in schadeherstel Care International (Chatelaine). Carglass breidt zijn activiteiten zodoende uit naar de markt van het autoschadeherstel. Beide netwerken blijven vo...