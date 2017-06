maandag 26 juni 2017

Veertien Meetjeslandse gemeenten engageren zich voor beter klimaat

De regionale samenwerking Meetjesland Klimaatgezond is officieel van start gegaan. De veertien burgemeesters, Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om gezamenlijke klimaatdoelstellingen te realiseren en leggen dit vast in een gezamenlijke engagementsverklaring. Ze engageren zich om, samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers, een drastische vermindering van de CO2-uitstoot in het Meetjesland te bewerkstelligen en om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek, te verzachten.