Ann Claes: “Twijfel is voor elke ondernemer normaal, maar mag niet verlammen”

dinsdag 27 juni 2017

Ondernemen doe je met falen en opstaan (6) “Fouten maken is OK, het schudt ons wakker”

JBC, bekend om zijn modische kindercollecties, is een goed draaiend bedrijf. Nochtans kende de kledingketen eind de jaren ’90 moeilijke tijden. De expansie richting Nederland kende niet het verhoopte succes en werd na vijf jaar teruggedraaid. Bij JBC is men zich bewust dat toen onvoldoende naar het voorafgaand onderzoek werd geluisterd en men er enkel die zaken uithaalde die men wilde horen. “Fouten moeten benoemd worden. Alleen dan heb je de kans er iets aan te doen,” beseft Ann Claes.

Met haar getuigenis wil de chief buying officer (cbo) van JBC kandidaat-ondernemers doen beseffen dat af en toe falen normaal is. Als je maar uit de gemaakte fouten leert. Vallen mag, zolang je maar opstaat.

Ondernemerschap zit in bepaalde mensen ingebakken, het overstijgt de opvoeding. Kandidaat-ondernemers laten zich door de onzekerheid niet tegen houden en zijn bereid zich elke dag opnieuw te bewijzen. Ondernemende initiatieven dienen evenwel blijk te geven van realisme. Bedrijven die snel groeien, kunnen even snel vallen.

“Laat je hoofd niet gek maken door bedrijven à la Google of Facebook die meer de uitzondering dan de regel zijn. Ga gewoon je eigen weg, stap voor stap en blijf je passie trouw. Focus van bij de start op het positieve en denk dat je het beste product of de beste dienst op de markt brengt. Wees fier op elke kleine overwinning die je behaalt en durf jezelf daar ook voor te belonen. Doe wat je graag doet en ga er helemaal voor. Als je de dingen goed doet, met hart en ziel, volgen de resultaten wel”.

En als er dan toch twijfel optreedt, is een vangnet heel belangrijk. Dat kan familie zijn, maar net zo goed een netwerk van andere ondernemers dat als klankbord functioneert.

Vallen en opstaan = ondernemen

Het mislukte avontuur van JBC in Nederland toonde aan dat de zwakte van de kledingketen zijn lokaal karakter was. Opgeven was evenwel geen optie. Het zette het management ertoe aan oplossingsgericht te gaan denken en lessen uit het verleden te trekken. De ontstane twijfel zorgt ervoor dat men als ondernemer kritisch voor zichzelf wordt. Dat is positief, zolang het maar niet verlamt. Eveneens goed is dat je dan op zoek gaat naar externe ondersteuning..

Ann Claes: “We hebben de zwakte van een lokale speler op doordachte wijze tot een sterkte omgeturnd. Zo zijn we met licenties gaan werken en met lokale ontwerpers die ons een uniek aanbod hebben bezorgd ten opzichte van onze internationale concurrenten”.

Strategie niet door derden laten bepalen

Wie in België fouten maakt, wordt snel met de vinger gewezen. Mensen zien de fouten, niet de successen. Al van in het onderwijs ligt de nadruk te veel op fouten.

Ann Claes: “Blijkbaar ben je in dit land als ondernemer enkel geslaagd indien je in het buitenland succesvol bent. Als JBC doen we echter business voor onszelf, niet voor anderen. We laten ons door hen geen druk opleggen. We doen het goed in eigen land. Als we zelf de stap naar het buitenland willen zetten, doen we dat voor onszelf, niet voor anderen”.

JBC waagt intussen zijn kansen op de Duitse markt. Dit na een marktonderzoek, waarvan de resultaten scrupuleus werden uitgeplozen. De klanten in Duitsland worden quasi-constant bevraagd om, indien nodig, snel bij te sturen. Of het buitenlands avontuur van JBC in Duitsland zal slagen, zal de toekomst uitwijzen. Maar, zoals het JBC-devies luidt:

“Ondernemen is steeds een kwestie van vallen en opstaan”.