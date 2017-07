dinsdag 4 juli 2017

HTCTC breidt tankcleaning-capaciteit in Antwerpse haven uit

HTCTC N.V. (Herenthout), specialist in tank cleaning en behandeling van industrieel afvalwater, met tank cleaning stations in Herenthout, Luik, Antwerpen en Seneffe, breidt de capaciteit van zijn cleaning-site langsheen de Scheldelaan in het Antwerpse havengebied uit. De onderneming heeft een tweede basis voor tank cleaning, op amper vijfhonderd meter van de eerste locatie, gebouwd. Eind 2016 gunde HTC de bouw- en leveropdracht aan Kärcher Benelux (Antwerpen). Het project werd technisch net voor het zomerverlof afgerond. De nieuwe site, die tot HTC-Container Services werd gedoopt, is exlcusief voorbehouden voor de inwendige reiniging van intermodale tankcontainers, die in het depot worden afgeleverd. Gelijktijdig kunnen twee tankcontainers worden gereinigd. Afhankelijk van het soort vervuiling en de mate van contaminatie, kan een keuze worden gemaakt uit diverse wasprogramma's (koud of warm water, aantal geactiveerde tankwaskoppen, vier verschillende reinigingsmiddelen, tijdsduur van het programma). Meer info: 014/23.35.01 of http://www.htctc.com.

+ FOTO