Bekaert en ArcelorMittal breiden partnership in Brazilië uit

Bekaert en ArcelorMittal hebben een akkoord bereikt over de integratie van Bekaerts volle dochter in Sumaré (Brazilië) binnen het BMB (Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arama Ltda)-partnership. In lijn met de aandeelhoudersstructuur van de BMB joint-venture wordt ArcelorMittal meerderheidsaandee...