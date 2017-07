maandag 17 juli 2017

Yannick Sarin terug bij Acerta aan de slag

Yannick Sarin is terug bij Acerta aan de slag gegaan, ditmaal als director Business Development voor Wallonië. Sarin, die gedurende 15 jaar werkzaam was voor SD Worx, stapte in 2015 kort over naar Acerta om er de rol van BU-manager Brussel en Wallonië op te nemen. Die samenwerking was evenwel slechts van korte duur.