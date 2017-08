Nieuwe opdracht voor GeoSea voor Duits offshore-windpark

GeoSea N.V. (Zwijndrecht), de waterbouwspecialist van DEME Group, zal turbinefunderingen ontwerpen, bouwen en installeren voor het EnBW offshore-windpark in Hohe See, waarbij GeoSea als EPCI-partner van Siemens optreedt. Het partnership stelt Siemens in staat om offshore-windturbines, inclusief f...