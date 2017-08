maandag 7 augustus 2017

Bezorgdheid om Amerikaanse retail-sector

De Amerikaanse kleinhandel krijgt steeds meer af te rekenen met opgedoekte winkels en bankroet, en met de disruptie veroorzaakt door e-commerce. Een groeiend aantal kleinhandelaars, van high-end bedrijven tot discounters en kruidenierszaken, zit in de problemen. Hetzelfde fenomeen doet zich trouwens ook voor in Europa. De huidige problemen worden toegeschreven aan een gevaarlijke cocktail van hoge schuldratio’s (het resultaat van buy-out activiteiten en starre en dure bevoorradingsketens) en aan de schoorvoetende reactie op het veranderende koopgedrag van consumenten.

De Amerikaanse kleinhandelssector krijgt met zowel een cyclische als een structurele tegenwind te kampen, wat de beleggers zorgen baart, vergelijkbaar met de zorgen om de energiesector in 2014-2015. Zullen deze probleemkredieten volgend jaar tot meer wanbetalingen van bedrijfsobligaties leiden en tot hogere risicopremies? De sector heeft momenteel de hoogste “distressed ratio” onder de Amerikaanse high yield-bedrijfsobligaties.

Net zoals de energiesector in het verleden kan de retail-sector ook uit de problemen geraken. Maar dan moet hij zjin forecasting en business-modellen aanpassen. De retailers halen standaard excuses aan als ze hun winstvooruitzichten missen : slecht weer, veranderende mode, te agressieve promotie-activiteiten, hogere kosten of IT die niet tijdig een zicht krijgt op de inventaris. Maar nu speelt het Amazoneffect. Deze e-commerce reus transformeerde de manier waarop mensen producten en diensten bekijken, kiezen, kopen en terugsturen. Bovendien vergrootte Amazon op een agressieve manier zijn aanbod in zowel traditionele als on-line verkoopskanalen door de overname van Whole Foods, het uitrollen van Prime Wardrobe en de nieuwe overeenkomst met Nike. In 2015 probeerde Amazon zich zelfs in de luxe-markt te positioneren. Het lijkt alsof de consument alles on demand wil, van kruidenierswaren tot avondkledij.

Moeilijke aanpassing aan on-line verkoop

De traditionele kleinhandelszaken hebben het lastig om de concurrentie aan te gaan in de on-line verkoop. Het gevolg is dat de obligaties van retail-bedrijven het verleden jaar minder goed deden dan de rest van de markt. Op jaarbasis doet de retail-sector het in 2017 slecht : met 0,38% (op 28 juni 2017) is het rendement nauwelijks positief, terwijl het rendement van de rest van de Amerikaanse high yield-markt 4,8% bedroeg.

Als Amerikaanse kleinhandelszaken op lange termijn succesvol willen zijn, dan moeten ze op zoek gaan naar een combinatie van fysieke en on-line aanwezigheid, dan moeten ze hun eigen bevoorradingsketen kunnen controleren en zich aanpassen aan de sterke veranderingen in het consumptiegedrag. Prijsverminderingen en promoties bieden geen oplossing voor het grotere probleem : het gedrag van consumenten verzoenen met onhoudbare bedrijfsschulden en lage of zelfs negatieve bedrijfsresultaten.

(De volledige tekst leest u in Time to Remove That Lipstick Off The Pig? The Growing Distressed Retail Sector, door Regina Borromeo, portfolio manager and head of International High Yield, Brandywine Global (een filiaal van Legg Mason))