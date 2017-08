vrijdag 11 augustus 2017

Nestlé investeert 200 miljoen euro in bottelarij van Perrier in Frankrijk

Nestlé Waters, de afdeling "Fleswater" van de Nestlé-groep, investeert in het licht van het plan "PERRIER® Cap 2020" gefaseerd 200 miljoen euro in de ontwikkeling van een bottelarij voor Perrier in het Zuid-Franse Vergèze. Ambitie is tegen 2020 twee miljard flessen Perrier op jaarbasis te produceren. Daartoe woert een moderne, gecentraliseerde productie-eenheid van 100.000 m² gebouwd. Dankzij de installatie van vijf nieuwe bottellijnen zal de totale productiecapaciteit op 14 lijnen komen (PET, glas en blikjes) voor Frankrijk en de exportmarkt. Om de klanten beter te dienen, worden de logsitieke lijnen hertekend. Meer info: 02/529.52.52 of http://www.nestle.be.

+ LOGO