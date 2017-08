(Managing director DHL Express Belux Danny Van Himste en director Passenger Experience van Brussels Airport Compayn Ward Decaluwé openen officieel het DHL Service Point in de vertrekhal van Brussels Airport)

vrijdag 11 augustus 2017

DHL Express opent ServicePoint op Brussels Airport

DHL Express, specialist in internationale verzendingen, heeft in de vertrekhal van Brussels Airport een nieuw verzendingspunt geopend. Dat is bijvoorbeeld bedoeld voor kostbare goederen, waardevolle documenten of goederen die niet op het vliegtuig mee mogen. De medewerkers van Brussels Airport en de Certified International Specialists van DHL bekijken of het te versturen item mag en kan verzonden worden. Klanten kunnen pakjes tot 20 kilogram verzenden. Het verzendingspunt op Brussels Airport is het 225e Service Point van DHL Express in België. Meer info: http://www.dhlexpress.be.

(Managing director DHL Express Belux Danny Van Himste en director Passenger Experience van Brussels Airport Compayn Ward Decaluwé openen officieel het DHL Service Point in de vertrekhal van Brussels Airport)