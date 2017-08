zondag 13 augustus 2017

Sorteercentra bpost van Charleroi en Luik draaien op zonne-energie

Bpost gaf de daken van zijn sorteercentra in Charleroi (Fleurus) en Luik in bruikleen aan ENGIE dat er 6.500 zonnepanelen op plaatste, goed voor een oppervlakte van 17.000 m² en een verwachte jaarproductie van 1.700.000 kWh. De productie zal grotendeels lokaal worden verbruikt. Met de 15.000 m² zonnepanelen die reeds op de bpost-gebouwen liggen, verdubbelt bpost zijn fotovoltaïsche energiecapaciteit. Na de start in augustus 2016 op de residentiële markt, lanceerde ENGIE eind vorig jaar ook zijn zonnepanelenaanbod voor bedrijven. Daartoe werd het nieuwe filiaal ENGIE SUN4BUSINESS opgericht. ENGIESUN4BUSINESS is een partnership tussen ENGIE Electrabel en Orka, een Belgische bedrijf dat al tientallen zonne-energieprojecten ontwikkeld heeft bij ondernemingen in Vlaanderen en Brussel voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 32 Mwp. ENGIESUN4BUSINESS heeft de investering van bpost gefinancierd via het systeem van derden-investeerders en levert de energie aan een voordelige prijs. Na tien jaar wordt bpost eigenaar van de installaties. ENGIE Fabricom Solar Technics, een filiaal van ENGIE, staat in voor de installatie van de zonnepanelen en het onderhoud ervan. Meer info: http://www.engie.com.