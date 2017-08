maandag 14 augustus 2017

Atradius lanceert on-line polisbeheersysteem "Atrium"

Kredietverzekeraar Atradius kondigt "Atrium" aan, een nieuw digitaal platform waarmee klant en makelaar hun polissen kunnen beheren. Het systeem biedt bedrijven geavanceerde kredietverzekeringstransacties en een hoog dienstverleningsniveau. Het portaal is beschibaar in de Atradius-markten over de hele wereld. Alle klanten van Atradius kunnen, alvorens ze een kredietlimiet aanvragen, razendsnel informatie opzoeken en weergeven over de kredietwaardigheid van debiteuren, zoals de buyer rating, de huidige dekking en vorderingen. Kredietlimietbeslissingen gebeuren in de meeste gevallen onmiddellijk. "Atrium" werd ontworpen om tegemoet te komen aan de dagelijkse credit management-behoeften van klanten, makelaars, vertegenwoordigers en account management teams. Als Oracle-portaal is "Atrium" gebaseerd op de input van heel wat klanten en de feedback over de vorige on-line tools. Het werd ontworpen om in te spelen op nieuwe digitale ontwikkelingen en veranderende gebruikersbehoeften. In de loop van het jaar wordt "Atrium" verrijkt met bijkomende extra functies. Meer info: 03/202.47.47 of http://www.atradius.be.