Arseus Medical centraliseert commercieel-technische activiteiten

Arseus Medical, de medische divisie van Arseus N.V. (Waregem), heeft langsheen de Rijksweg in Bornem een nieuwe vestiging in gebruik genomen. In een maatspecifiek gerenoveerd pand bracht het er zijn commercieel-technische activiteiten onder, die voorheen in Wilrijk waren gevestigd. Ook Van Hopplynus...